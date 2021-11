La maglia per celebrare Re Diego scatena una nuova polemica, ma il Napoli non c’entra

A riportare la notizia è Il Mattino oggi in edicola e parla delle tre maglie di colori diversi che il Napoli indosserà nelle gare con Verona, Inter e Lazio per celebrare Re Diego Armando Maradona.

Infatti su queste nuove maglie è raffigurato il volto di Maradona prima della finale del mondiale vinto dal Pibe de Oro in Messico nel 1986.

Ma è proprio sull’immagine di Maradona raffigurato sulle maglie che ha scatenato una nuova polemica tra i figli eredi e la coppia Stefano Ceci-Matias Morla che hanno firmato un contratto sui diritti d’immagine di Maradona quando Diego era ancora in vita.

A chiarire la cosa è Claudio Minghetti avvocato di Ceci ed esperto diritti di immagine:

“Morla e Ceci condividono il contratto dei diritti di immagine di Maradona per 15 anni, rinnovabile per altri 10. L’accordo prevede che versino il 50 per cento dei contratti a Diego e ora agli eredi. Quel contratto è stato sottoscritto davanti a un notaio che ha recentemente confermato le piene capacità di Maradona. Ceci puntualmente versa sul conto indicato dal tribunale di La Plata il 50 per cento ai figli, che sono 5 e potrebbero diventare 8 perché vi sono tre richieste di filiazione. È stato fatto un accordo tra il signor Ceci e il Napoli per l’immagine di Maradona, peraltro disegnata da un artista, sulle maglie: De Laurentiis è stato di un’estrema correttezza”.

Sempre dalle colonne de Il Mattino arriva la replica di Sebastian Baglietto curatore per conto dei figli dell’eredità di Diego:

“E’ uno scandalo. I titolari dei diritti di immagine e titolari del marchio Diego Maradona nella Comunità Europea sono i figli”.

