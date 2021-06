La mostra “Diego Armando Maradona: Il riscatto sociale attraverso lo sport” partirà il 5 luglio

Dal 5 luglio prenderà il via la mostra “Diego Armando Maradona: Il riscatto sociale attraverso lo sport” al centro commerciale Jumbo di Trentola Ducenta.

Il Ministro degli Interni Luciana Lamorgese, alle ore 11, inaugurerà la suddetta mostra. Nel comunicato si può leggere che “la presenza del responsabile del Vimilane è importante, chiamata a tagliare il nastro in una struttura confiscata alla criminalità organizzata.”

Alle 14 ci sarà una tavola rotonda ed il tema sarà proprio quello del “Riscatto sociale attraverso lo sport“. Ci saranno anche gli interventi di Edy Reja e Walter Mazzarri, ex allenatori della SSC Napoli. Tra gli invitati c’è il presidente del Napoli De Laurentiis mentre tra gli ospiti Diego Maradona Junior, Giuseppe Bruscolotti, Oscar Nicolaus e personalità del mondo del giornalismo, imprenditoria e sport.

Yvonne De Rosa, curatrice della mostra, si esprime così:

“L’obiettivo era quello di raccogliere e creare una vera e propria sintesi di ciò che è oggi documento storico di quel tempo. Ho inoltre cercato di lavorare soprattutto al recupero di immagini che parlassero dell’identità collettiva di un popolo e di un avvenimento che ha interessato un’intera società, andando oltre i confini della mera realtà calcistica.”

Le informazioni sull’esposizione ed il commento dell’amministratore del Jambo1

L’esposizione durerà fino al 31 dicembre ed avrà l’ingresso gratuito. La mostra celebrerà e ripercorrerà la brillante carriera di Diego Armando Maradona ma anche il “tormentato vissuto del Dio del calcio, simbolo e icona del popolo napoletano e della sua Argentina“. La mostra racconta la storia di Maradona con le foto di Sergio Siano, fotoreporter a bordo campo negli anni d’oro del Pibe. Saranno 134 le foto della mostra.

Le fotografie esposte narrano il percorso del fuoriclasse argentino, dalle imprese sul manto verde alla celebrazione dei tifosi per le sue gesta. La mostra sarà anche l’occasione di raccogliere fondi per i più bisognosi; ci sarà un libro in vendita dedicato alla rassegna ed il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

Infine, Salvatore Scarpa, l’amministratore del Jambo1, parla così:

“La mostra dedicata a Maradona conferma il leitmotiv che da sempre accompagna l’amministrazione del centro commerciale: la voglia di riscatto, la stessa che anima gli abitanti del territorio. Gli abitanti di questi territori meritano una nuova esperienza umana, una nuova visione delle cose; meritano che siano offerte nuove possibilità culturali e nuovi orizzonti che cambino in loro le prospettive del futuro.”

fonte: comunicato stampa.

