La moviola di Bologna-Juventus. Il Corriere dello Sport boccia Rocchi:

Il Corriere dello Sport analizza nel dettaglio l’arbitraggio di Rocchi in Bologna-Juventus. Diversi gli errori commessi dall’arbitro fiorentino secondo il portale web del quotidiano romano.

Questi alcuni passaggi dell’analisi del Corriere dello Sport.

“Brutta partita da parte di Gianluca Rocchi, brutta perché molto distante dal suo modo di arbitrare: male da un punto di vista disciplinare (perdona Soriano e Danilo, poi espulso per doppio giallo, poi da un giallo a De Sciglio infortunato che ci mette molto ad uscire).

Male nella lettura tecnica della partita (come si fa a dare punizione contro Rabiot nell’occasione del rigore alla Juve?).

Riesce a commettere due errori in un’unica azione. Se la tirata di maglia di Denswil ai danni di De Ligt potrebbe avere l’alibi della difficoltà da vedere (ma Rocchi guarda proprio in quella direzione, in altri tempi non avrebbe avuto dubbi), è clamoroso fischia fallo a Rabiot quando è Dijks che gli arriva addosso come un tir (in questo caso dovremmo essere appena fuori area). Torniamo al rigore: con il pallone già in gioco, Denswil tira la maglia a De Ligt, l’olandese non fa moltissimo per rimanere in piedi, rivista al monitor impossibile da non punire.

Lasciamo il dubbio sull’episodio De Sciglio-Barrow: entrambi vanno a caccia del pallone che è alto, l’impressione è che sia l’attaccante ex Atalanta a toccare per primo il pallone, sicuramente colpito poi anche dal difensore bianconero, che poi abbatte l’avversario. Rocchi aspetta Chiffi al VAR, che gli dice (o almeno questo fa capire Rocchi) «Pallone». Mah….

Ancora due errori (e siamo a quattro): Soriano (ammonito per proteste nel primo tempo), entra in ritardo su Pjanic che lo anticipa, il rossoblù trova solo la caviglia del bianconero, ci stava la seconda ammonizione. Ancor più grave l’aver graziato Danilo: l’intervento su Juwara è col piede a martello, che tocchi il pallone conta poco, Chiffi (discutibile la sua forza al VAR) non se la sente.

