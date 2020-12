La Nacion – Maradona, guerra tra l’ex moglie Claudia ed i figli per l’eredità

La Nacion riporta gli ultimi aggiornamenti legati all’eredità milionaria lasciata da Diego Armando Maradona. L’ex moglie Claudia va contro i figli di Diego.

Tra l’ex moglie Claudia Villafane ed i figli di Diego potrebbe scatenarsi una vera e propria guerra per l’eredità. Già nel 2016 Maradona aveva diseredato l’ex moglie Claudia e le figlie Dalma e Giannina per una causa; poi, col tempo, c’è stato un riavvicinamento proprio con le due figlie. L’ex moglie si presenterà comunque come avente diritto nella successione e dovrebbe arrivare a mettersi proprio contro le due figlie, Dalma e Giannina.

La prima causa per la successione l’ha presentata un’altra figlia, Jana, seguita poi da quelle di Dalma e Giannina. Al momento, però, rimane tutto congelato e neanche l’avvocato può toccare l’eredità di Maradona. Ad entrare di nuovo in gioco è ancora una volta Claudia, dato che c’è ancora in pendenza il processo contro Diego; infine, a quanto pare c’è anche la presunta cartella del fisco italiano che El Pibe non ha pagato quando giocava a Napoli.

La certezza è che, almeno per ora, nessuno può toccare l’eredità di Diego.

