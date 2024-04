La “NewEra” SSC Napoli si chiama Giovanni Manna

La SSC Napoli riparte da un nuovo direttore sportivo: il nome più caldo e gettonato è quello di Giovanni Manna, 35 anni, attuale primo collaboratore di Cristiano Giuntoli alla Juve

Siamo alle soglie, adesso si, della NewEra del Napoli. Il Presidente De Laurentiis avrebbe scelto lui, Giovanni Manna: gli affiderà la direzione dell’area tecnico-sportiva azzurra per la prossima stagione, prima squadra, mercato, settore giovanile.

Tra il Patron e il giovane DS c’è per adesso un accordo verbale (pronto un contratto da 4-5 anni) e magari i due staranno già lavorando al nuovo tecnico: si fanno già i nomi, Conte (il sogno), Italiano (più probabile).

Al posto di Manna, Giuntoli avrebbe scelto Stefano Stefanelli, dirigente del Pisa, ma alla Vecchia Signora arriverà anche Giuseppe Pompilio suo strettissimo collaboratore a Napoli e che dunque partirebbe anch’egli per la sponda bianconera.

Giovanni Manna…chi è?

C’è chi lo definisce “predestinato”: il rientro in patria pare proprio essere una sua scelta ben voluta e gradita.

Sì perché Manna, classe 1988, è campano di Vallo della Lucania (Salerno). Fautore della Next Gen bianonera, è attualmente Head of First Team al fianco del DT Giuntoli, che ben conosce il club azzurro e la piazza.

Voluto da Cherubini a Paratici alla Juve nel 2019 nell’intento di lavorare sui giovani talenti: prima responsabile dell’Under 19, poi promosso alla Next Gen. Lo scorso dicembre ha ricevuto il premio USSI 2023 come Dirigente dell’Anno: “per il suo impegno e l’attività svolta nello sviluppo del progetto Next Gen“.

Manna è stato tra i ‘creatori’ del nucleo giovane della Juventus di oggi e del futuro: talenti come Soulé, Miretti, Barbieri, Fagioli, Correia, Aké, Barrenechea e Iling-Junior.

In precedenza, Manna aveva lavorato a Forlì, per poi trasferirsi in Svizzera: team manager e talent manager del Chiasso (2014-15) e quindi DS al Lugano, a contatto con la prima squadra – allenata da Zdenek Zeman, dove seppur con un budget ridotto era riuscito a centrare la qualificazione in Europa League.

