La nuova classifica della Serie A:Napoli quarto

Cambia la classifica della Serie A
Il Napoli scivola al quarto posto
Vince anche l’Inter e si posiziona in vetta
Di Lorenzo: “Oggi ci è mancata energia in mezzo al campo, la sosta arriva nel momento giusto per ricaricarci”
Conte in conferenza: “Cinque sconfitte da inizio anno sono troppe, sono preoccupato”
Roma-Udinese 2-0. Giallorossi in vetta
Alessandro Buongiorno: “C’è delusione per la sconfitta. Vedremo assieme al mister quello che abbiamo sbagliato”
Sky Sport: per il club semplice errore di percorso
Conte a DAZN: “C’è qualcosa che non va per il verso giusto”
Live-Bologna-Napoli: il Napoli cade a Bologna (2-0, 50′ Orsolini, 67′ Holm)
Manna prima di Bologna-Napoli: “Abbiamo fatto fronte a diverse problematiche. Vogliamo continuare a dare fastidio sportivamente”
Crollo Atalanta