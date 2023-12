La pagella di Juventus Napoli. L’ingorgo a croce uncinata.

La pagella di Juventus-Napoli

Il problema del Napoli? Il traffico È in un Ingorgo a croce uncinata

E i quiz per la patente che se te l’hanno tolta li devi rifare e studiare.

Meret 6

Non ha colpe specifiche fa anche ripartire rapidamente e l’azione ma comunque la patente gliela ridanno dopo che riuscirà a tenere la porta inviolata

Di Lorenzo 6 c’entra anche un po’ lui nel gol di Gatti ma al capitano la patente non l’hanno tolta e fa un capolavoro di sinistro parato incredibilmente da Szczesny e non era fuorigioco, fa l’autista anche per chi sta a piedi.

Rrahmani 5 A prescindere da quello che ha fatto prima e dopo, non può far fare l’ennesimo gol sempre uguale. Deve studiare la teoria e pure la pratica

Jesus 6 Tiene bene e dura tutta la partita

Natan 5.5 salva nel primo tempo un tiro a botta sicura ma la guida a sinistra è complicata.

Anguissa 5.5 guida con scioltezza perché in mezzo al traffico si muove bene ma non puoi fermarti se hai il semaforo verde davanti a Mckennie

Lobotka 6 Il munaciello ha capito che quando c’è traffico in questo periodo è meglio usare il motorino e consegna tanti pacchi ma il pacco lo fa anche lui tirando in curva un pallone che andava trattato meglio.

Zielinski 5 Guida senza patente e infatti lo fermano e lo rimandano a scuola guida.

Per vincere le partite bisogna tirare nello specchio della porta e prenderla. Deve tornare a studiare e esercitarsi fino allo sfinimento.

Politano 5.5 Sale sulla moto da cross con l’abbigliamento giusto ma poi finisce la benzina e rimane a piedi. Anche lui è diventato un gancio dell’ingorgo. Deve fare gol.

Osimhen 6 Va avanti e indietro e si aggancia al traino anche quelli che scaricano le batterie. La patente gliel’hanno appena ridata ma i punti te li tolgono in fretta se non fai gol, anche se non dipende solo da te.

Kvara 5 Anche lui contribuisce a creare l’ingorgo a croce uncinata che paralizza il Napoli. Per vincere le partite bisogna tirare in porta e prenderla. Anche lui deve esercitarsi fino allo sfinimento, altrimenti la patente non gliela daranno.

Zanoli 5.5 Bah

Elmas 5 Entra male. Bocciato.

Cajuste SV

Raspadori 5 Ha un occasione buona e strozza il tiro rendendolo facile facile per Szczesny. Lui è un altro dei ganci dell’ingorgo a croce uncinata: Devono segnare per scioglierlo.

Simeone SV

Mazzarri 6.5

Ha zero responsabilità sull’ingorgo che paralizza il Napoli e Napoli e se ha ragazzi a cui hanno sospeso la patente.

Per vincere le partite bisogna tirare in porta e prenderla, il possesso palla deve servire a costruire azioni che vanno finalizzate, altrimenti l’ingorgo non si libera e si muore di traffico.

Il Napoli ha ancora la targa di Prova, il mister ha bisogno di tempi umani e reali, altrimenti dovevano chiamare un mago.

L’istruttore ha bisogno di far fare tante guide ai ragazzi che hanno la Ferrari ma devono lasciarla in garage perché gli hanno tolto la patente.

Anche se eri un campione alla guida devi rimetterti a studiare.

Te l’hanno tolta perché hai fatto un sorpasso su linea continua con inversione a U a 200 all’ora.

Ma ora è inevitabile tornare a scuola guida, frequentare assiduamente, ascoltare l’istruttore.

Studiare per i quiz e esercitarsi per la pratica ma se non lo fai la patente non te la ridanno.

