La Panini dedica a Lorenzo Insigne la prima Instant Card di Euro 2020

La Panini ha deciso di dedicare a Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, la prima “Instant Card” dedicata ad Euro 2020.

Una scelta che arriva dopo la vittoria dell’Italia per 3 a 0 sulla Turchia. In particolare, la Panini seguirà l’intero europeo e di conseguenza pubblicherà una serie di Instant Card; ogni card sarà disponibile per soli 7 giorni successivi alla sua pubblicazione.

Questa collezione di card che Panini farà uscire racconterà tutto Euro 2020 e seguirà tutte le squadre. Ad esempio, con quella di Insigne, ci sono altre 7 card dedicate a Lukaku, alla fratellanza tra Danimarca e Finlandia per ciò che è successo ad Eriksen e così via. Sarà possibile acquistare le card solo sul sito della Panini o sugli altri siti del Gruppo.

L’edizione sarà a tiratura limitata e Panini la dichiarerà in base alla domanda che ci sarà entro la scadenza; la tiratura poi sarà stampata anche sulla card.

