La partita a due facce del Napoli contro la Lazio: ma è davvero tutto da buttare?

Il Napoli perde 2-1 contro la Lazio e lascia la vetta della classifica per la prima volta dopo 40 partite.

Al di là del risultato finale che ha comunque un suo peso, desta preoccupazione un secondo tempo giocato nella confusione più totale. Come accaduto lo scorso campionato, anche questa volta Sarri è riuscito ad evidenziare tutti i limiti attuali del Napoli a partire da quelli venuti fuori nel primo tempo.

Il Dominio Azzurro

Perché alla fine non è tutto da buttare, anzi. Il Napoli ha dominato la partita per circa un’ora di gioco prima di sprofondare in una crisi fisica e soprattutto mentale quasi inaspettata. Ma tornando a quanto accaduto nei primi 50/60 minuti di partita va detto che il Napoli ha fatto una partita da grande squadra consapevole di essere così più forte degli avversari al punto tale da portare la Lazio a fare melina per terminare quanto prima, e senza rischi, la prima frazione di gioco.

Ma un ottimo primo tempo purtroppo evidenzia il primo vero limite attuale di questa squadra: la mancanza di concretezza. Per la supremazia che si è avuta nei confronti degli avversari è quasi impensabile dover chiudere il primo tempo sul punteggio di 1-1 segnando un gol scaturito da una doppia deviazione dei difensori biancocelesti. Bisogna fare di più, come con il Sassuolo dove il 2-0 resta un punteggio stretto per la mole di gioco creata, ed avere quel pizzico di lucidità in più che probabilmente arriverà con il passare dei mesi e con il miglioramento della condizione fisica. Questo è un dettaglio non da poco dato che riuscire ad ottenere un vantaggio di uno o due gol di scarto non avrebbe portato a quello che si è visto nel secondo tempo.

Complessivamente in un’analisi fatta a tutto tondo non si può che essere fiduciosi per quello che si è visto nella parte iniziale della partita che resta ciò a cui più si avvicina ad un Napoli che è comunque una squadra forte e che resta seriamente candidata allo Scudetto se è pronta a ripartire proprio da qui.

L’altra faccia della medaglia

Se la squadra deve capire che alcune partite che non si possono vincere si possono anche pareggiare, allora la stessa o il suo allenatore dovrebbero capire che non si possono forzare delle situazioni quando non si hanno i mezzi necessari per farlo.

Il riferimento va chiaramente a quanto visto in uno dei secondi tempi più brutti della storia recente del Napoli. L’elemento che desta più preoccupazione forse è proprio la mancata consapevolezza del momento della partita che si stava attraversando. Dopo un’ora di gioco il Napoli ha avuto un notevole calo psicofisico ma incurante di tutto ha preteso di giocare nel modo in cui si gioca quando si è nel pieno della forma fisica.

Da qui nasce il caos che si è visto nell’ultima mezz’ora di partita dove è venuto fuori tutto ciò che ci può essere di negativo: fase di pressing completamente sbagliata che ha causato voragini come in occasione del gol annullato a Zaccagni, occupazione degli spazi approssimativa e a tratti insensata (vedi Anguissa che gioca sulla zona di Lobotka) e infine la mancanza di lucidità in fase di possesso che ha fatto giocare il Napoli alla Carlona, come direbbe il buon Cassano, con lanci lunghi sulla punta per vedere quello che ne viene fuori. A questo si aggiungono le scelte sbagliate di Garcia che ha tenuto in panchina centrocampisti più freschi come Cajuste ed Elmas per tenere dentro calciatori totalmente esausti come Anguissa.

E’ troppo semplice attribuire tutto questo al solo calo fisico, che è evidente e che probabilmente a lungo andare sarà un problema di minor rilievo. Il vero focus andrebbe fatto sul modo con il quale il Napoli ha reagito alle prime difficoltà. Quando ci sarà il prossimo momento difficile, che sia lungo una partita o un mese, la squadra saprà reagire e tenere botta da squadra Campione d’Italia o sprofonderà nuovamente nell’abisso del caos come accaduto nell’ultima mezz’ora di partita con la Lazio?

