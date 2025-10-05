Serie A

La partita delle 12:30: Udinese-Cagliari 1-1

Pubblicato il

L’anticipo di serie A della mattina è terminato 1-1, gol di Borrelli per gli ospiti e Kabasele dei padroni di casa

