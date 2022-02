La passione torna in città. Anche Napoli-Barcellona verso il sold out

La passione torna in città per le due supersfide che attendono il Napoli nelle prossime settimane: Inter e Barcellona.

Dopo il sold out annunciato nella giornata di ieri dopo neanche 24 ore di vendita libera per la sfida contro l’Inter, anche la gara con il Barcellona rischia seriamente di far registrare il tutto esaurito allo stadio Diego Armando Maradona (ovviamente al 50%).

Dopo un periodo in cui l’impianto di Fuorigrotta sembrava un luogo di nessuno ora finalmente Napoli si riprende il Napoli: la passione torna in città per un tour de force fondamentale.

