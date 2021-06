L’ultima amichevole della Polonia prima di Euro 2020 si è conclusa ed è finita 2 a 2 con l’Islanda. Titolare Zielinski.

Per il centrocampista del Napoli basta solo un tempo per realizzare un gol. Gol di Piotr che vale il momentaneo pareggio per 1 a 1. Nel secondo tempo Zielinski ha lasciato il posto a Kozlowski. L’amichevole poi si è conclusa 2 a 2.

