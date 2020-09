La Premier League chiude ufficialmente i rapporti con Suning, proprietaria della PPTV e detentrice dei diritti TV del massimo campionato inglese.

La lega ha comunicato la notizia tramite i canali social ufficiale.

“La Premier League conferma di aver concluso oggi i suoi accordi per la copertura del torneo in Cina con il suo licenziatario in quel territorio. La Premier League non commenterà ulteriormente la questione in questa fase”.

