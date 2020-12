La Premier League non si ferma: il programma del boxing day

In Inghilterra la Premier League non si ferma e tra oggi e domani ci sarà il cosiddetto “Boxing Day”; due sfide importanti in programma.

Oggi, infatti, il Boxing Day partirà alle 13 e 30 con Leicester-Manchester United, sfida di alta classifica, e proseguirà con il derby tutto londinese: Arsenal-Chelsea. L’Everton dell’ex Ancelotti scenderà in campo oggi alle 21, in casa dello Sheffield United.

Vediamo il programma completo:

Sabato 26 dicembre

Ore 13.30, Leicester-Manchester United – Sky Sport Uno e Sky Sport Football;

– Sky Sport Uno e Sky Sport Football; Ore 16.00, Aston Villa-Crystal Palace – Sky Sport Uno;

– Sky Sport Uno; Ore 16.00, Fulham-Southampton – Sky Sport Football;

– Sky Sport Football; Ore 18.30, Arsenal-Chelsea – Sky Sport Uno e Sky Sport Football;

– Sky Sport Uno e Sky Sport Football; Ore 21.00, Manchester City-Newcastle – Sky Sport Uno;

– Sky Sport Uno; Ore 21.00, Sheffield United-Everton – Sky Sport Football.

Domenica 27 dicembre

Ore 13.00, Leeds United-Burnley – Sky Sport Uno e Sky Sport Football;

– Sky Sport Uno e Sky Sport Football; Ore 15.15, West Ham-Brighton – Sky Sport Uno e Sky Sport Football;

– Sky Sport Uno e Sky Sport Football; Ore 17.30, Liverpool-West Bromwich – Sky Sport Uno e Sky Sport Football;

– Sky Sport Uno e Sky Sport Football; Ore 20.15, Wolverhampton-Tottenham – Sky Sport Football.

