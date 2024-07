La presentazione dello staff di Antonio Conte a Castel Di Sangro

Conte e il suo staff a Castel di Sangro per la presentazione, come a Dimaro, in piazza del Plebiscito

Stellini (vice allenatore), Abbruscato (nuovo del gruppo grande empatia, ex calciatore), Gianluca Conte (ha dei valori, non ha sconti, lavora tanto), Moratti (fa correre i calciatori per allenamenti intensi), Sandreani (professore, allenatore, studioso di calcio), Maiuri (new entry, match analist in aiuto a Gianluca Conte), Ancora (nutrizione, salute, personal trainer), Oriali (milanese entusiasta di essere a Napoli, coordinatore staff tecnico e gestione prima squadra). E ancora già presenti nel Napoli: Lopez, Giglio, Cacciapuoti, De Felice, Ettore Prota.

Conte: “Oriali mi mette ogni giorno pressione perchè mi ricorda che dobbiamo restituire qualcosa ai tifosi del Napoli. Mi metto in discussione continuamente in prima persona e sono esigente con il mio staff”.

Oriali: “Il vostro entusiasmo è contagioso, vi onoreremo. Da parte nostra il massimo impegno per raggiungere il massimo obiettivo. Faremo di tutto per ripagare “.

Il saluto del Sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso: “Festeggeremo il 31 luglio il compleanno di Conte con una torta gigante. Dopo la Coppa Italia e lo Scudetto che abbiamo visto in questi ultimi anni, sono certo che questo staff saprà lottare per grandi obiettivi”.

