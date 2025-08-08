La presentazione in piazza: assente Jack Raspadori

Jack Raspadori: notizia di pochi minuti fa confermata dalla sua assenza nel corso della presentazione
Il giocatore lascia il Napoli per l’Atletico Madrid. Il suo ultimo allenamento con gli azzurri oggi al Patini.
Jack Raspadori: notizia di pochi minuti fa confermata dalla sua assenza nel corso della presentazione
Il giocatore lascia il Napoli per l’Atletico Madrid. Il suo ultimo allenamento con gli azzurri oggi al Patini.
Castel di Sangro: la presentazione della squadra e dello staff tecnico
Romano annuncia il passaggio di Raspadori all’Atletico Madrid
SSC Napoli: due sedute di allenamento oggi allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro
Rrahmani:”Stiamo lavorando fisicamente e tatticamente. Beukema si è inserito bene”.
Tiberio Ancora lascia il Napoli.
Juanlu? 17 milioni prendere o lasciare
Jack verso Madrid? Proseguono i contatti con l’Atletico
Sky: Napoli Gutierrez verso la chiusura.
La SSC Napoli ha ospitato la Nazionale italiana di Calcio a 5 non vedenti
Yunus Musah vorrebbe il Napoli