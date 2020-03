La previsione di Moggi: “Non ci sono i tempi e i presupposti per concludere la stagione”

In un’intervista rilasciata in esclusiva ai microfoni di “Tuttosalernitana” Luciano Moggi ha fatto una previsione sulla stagione calcistica 2019-20.

“Sicuramente siamo a cospetto di un qualcosa di eccezionale, che sta comportando danni a tutti i livelli. La speranza è che possa esserci presto un ripristino della normalità anche grazie al senso di responsabilità della popolazione. Siamo chiamati a restare a casa e lo faremo.

E’ naturale che le società di terza serie possano pagarne maggiormente le conseguenze, purtroppo. Non voglio passare per catastrofico, ma sul piano economico ci saranno ripercussioni fortissime e il calcio italiano non sarà più lo stesso.

Mi viene da pensare al calo dei diritti televisivi, agli incassi al botteghino che rappresentano il 18% delle entrate per ogni club. Non tutti ce la faranno, ma verrà il tempo per pensare a tutto questo. Ora dobbiamo solo sperare che il virus venga debellato.

Non ha avuto senso giocare quelle gare a porte chiuse, forse bisognava fermarsi prima. Si potrebbe fare una previsione sui campionati se sapessimo con certezza quando si potrà tornare alla normalità, viceversa ogni ipotesi non sta in piedi. Secondo me non ci sono i tempi e i presupposti per concludere la stagione”.

