La prima giornata della Serie A 2022/23 si avvicina. Napoli favorito a Verona per i bookmakers

Con la prima giornata della Serie A alle porte, i bookmakers hanno stabilito chi sono le favorite e non ci sono grosse sorprese.

Milan, Inter e Juventus, che affronteranno rispettivamente Udinese, Lecce e Sassuolo, sono le tre più favorite. Tra l’altro, per i bookmakers, neanche il pareggio è visto come un risultato “probabile”. Stessa situazione, più o meno, per Lazio e Roma, entrambe date per favorite contro Bologna e Salernitana, rispettivamente. Caratteristica particolare, solo la Lazio ha una quota più alta di 1.5 per la vittoria; le altre sono tutte sotto quel numero.

Gli azzurri guidati da Spalletti sono dati per favoriti contro la squadra di Cioffi; i bookmakers, però, a differenza delle altre cinque squadre hanno quotato a 2.00 la vittoria del Napoli, con una quota di 3.50 quella del Verona. Insomma, per la prima giornata non sono previste sorprese.

