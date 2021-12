Si è giocata la sfida tra Boca Juniors e Barcellona per la prima Maradona Cup a Riad, coppa per celebrare la memoria di Diego.

A vincere la prima coppa è la formazione argentina, dopo i calci di rigore. La partita, infatti, si è conclusa sull’1 a 1 e questo ha fatto sì che si arrivasse alla lotteria dei rigori. In campo per il Barcellona c’è stato anche Dani Alves, prima volta dall’annuncio del suo ritorno in blaugrana.

