Super coppa italiana

La probabile formazione del Napoli.

Pubblicato il

Scelte conservative di Conte nella formazione che sfiderà il Bologna per la Supercoppa 

Dovrebbe essere confermata la squadra che ha conquistato la finale

Savic

Di Lorenzo Rrahmani J Jesus

Politano Lobotka McTominay Spinazzola

Neres Elmas

Hojlund

