La Procura FIGC apre un’inchiesta sulle fras di Commisso

Il capo della Procura Federale della FIGC, Giuseppe Chinè, ha aperto un’inchiesta sulle dichiarazioni del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso.

L’inchiesta è stata aperta in seguito alle dichiarazioni rilasciate dal presidente viola ai microfoni del Financial Times e servirà a verificare se si tratti di dichiarazioni lesive nei confronti di altri tesserati.

Queste le parole messe sotto la lente d’ingrandimento dalla Procura Federale.

“La vista del presidente della Juventus Andrea Agnelli fa scattare Commisso. La Juventus è quotata alla Borsa di Milano. Il prezzo delle azioni del club è sceso di circa un terzo nei giorni successivi alla notizia dell’indagine (della Covisoc, ndr). Commisso dice che se gli stessi eventi si fossero verificati in una società quotata negli Stati Uniti, gli azionisti che avevano subito perdite “farebbero causa a quei figli di puttana (utilizza “motherfuckers” in inglese, ndr), scusate il linguaggio.

Ci sono anche gelosie, è vero. Perché chi altro ha fatto quello che ho fatto io in Italia? Vuoi che li elenchi? Non gli Agnelli. Il nonno, forse, non i nipoti. Non Gordon Singer al Milan. Non quel ragazzo alla Suning. Usano i soldi degli altri.”

