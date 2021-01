La Procura FIGC chiede l’acquisizione del referto per la rissa tra Ibrahimovic e Lukaku

La rissa scoppiata tra Ibrahimovic e Lukaku nel derby milanese in occasione della Coppa Italia continua a far discutere. Interviene la FIGC.

A tal proposito, infatti, la FIGC ha chiesto il referto della partita per valutare il tutto; è intervenuto anche il presidente Gravina che ha commentato così:

“Le immagini che abbiamo visto non sono state belle e vanno messe in discussione. Dal punto di vista regolamentare l’arbitro ha evidenziato quello che ha visto in campo, ora la procura acquisirà il referto per capire a cosa si riferiscono le squalifiche. Se non dovessero emergere indicazioni legate a fatti specifici il procuratore adotterà i provvedimenti che riterrà opportuni.”

Comments

comments