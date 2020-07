La prodezza di Higuain: per battere la Roma al San Paolo serve una magia

Domani sera alle ore 21:45 si gioca Napoli-Roma, gara valida per la 30 giornata del campionato di Serie A.

Per il Napoli i giallorossi sono una vera e propria bestia nera nelle partita casalinghe. La Roma, infatti, non perde al San Paolo dal 2014, secondo ed ultimo anno di Rafa Benitez come allenatore azzurro. Sei anni fa il Napoli vinse il Derby del Sole per 2-0 grazie ad un super gol in mezza rovesciata di Higuain, diventato uno spot per la figurine Panini, e ad un gol in contropiede di Callejon.

Negli anni successivi né il Napoli dei record allenato da Sarri né quello di Ancelotti, che ha affrontato in casa la Roma una volta sola lo scorso campionato, è riuscito ad ottenere i 3 punti giocando in casa. Negli ultimi quattro confronti al San Paolo, infatti, il Napoli ha ottenuto solo 2 pareggi e 2 sconfitte.

Se per battere la Roma serve una magia come quella di Higuan, chi sarà domani Mago Merlino?

