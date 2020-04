La proposta della FIGC per salvare il calcio, ma non si parla mai di abbattere i costi

Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” la FIGC avrebbe lanciato una nuova proposta per salvare il calcio dal punto di vista economico.

Una percentuale dell’1% delle scommesse, circa 100 milioni di euro l’anno considerando i 10,4 miliardi di euro incassati nel 2019.

Non sono mancate le polemiche alla proposta della FIGC.

Gianni Petrucci, presidente del basket, avrebbe già detto al ministro Spadafora che se il calcio avrà la sua percentuale è giusto che anche la pallacanestro possa avere la sua.

Al momento invece non è prevista la sospensione di un anno del divieto di pubblicità e di sponsorizzazioni delle aziende di betting. La contrarietà dei 5 Stelle è totale e non lascia spazio a riaprire la questione in sede governativa.

Infine il no alla cessione dell’1% sarebbe arrivata anche da alcune aziende di betting.

Lo spiega Moreno Marasco, presidente di Logico:

“La Legge di Bilancio prevede già che il settore dei giochi contribuisca al finanziamento del Coni sin dal 2004 e di Sport e Salute dal 2019. Sarebbe una vessazione ulteriore per un mondo già duramente colpito dalla crisi (imposte indirette su ricavi al 54 per cento”.

Comments

comments