La protesta della Germania contro la FIFA per la fascia da capitano: “I diritti umani non sono negoziabili”

Si accende la polemica tra la Germania e la FIFA legata alla fascia da capitano ‘One Love’ che Manuel Neuer avrebbe voluto indossare nel corso del torneo.

Dopo che la federazione ha impedito ai tedeschi di indossare quel tipo di fascia, minacciando sanzioni quali ammonizioni per i capitani, i calciatori della Germania hanno protestato mettendosi una mano davanti alla bocca durante la foto di squadra di rito prima del match con il Giappone. L’immagine non è stata trasmessa dalla FIFA come del resto non vengono trasmesse le immagini di Manuel Neuer in primo piano.

Nel frattempo su Twitter la Federcalcio Tedesca ha detto la sua riguardo questa delicata vicenda:

“Con la nostra fascia da capitano abbiamo voluto dare l’esempio dei valori che viviamo in nazionale: diversità e rispetto reciproco. Sii forte insieme ad altre nazioni. Non si tratta di un messaggio politico: i diritti umani non sono negoziabili. Questo dovrebbe essere ovvio. Purtroppo non lo è ancora. Ecco perché questo messaggio è così importante per noi. Bandirci dalla benda è come bandire le nostre bocche. La nostra posizione è valida.”

Infine Stefan Simon, portavoce della DFB, ha confermato al The Guardian di aver presentato una causa legale presso il CAS a Losanna. «La FIFA – ha dichiarato Simon – ci ha vietato di usare un simbolo della diversità e dei diritti umani. Ha affermato che il divieto sarebbe stato collegato a sanzioni sportive senza spiegare esattamente cosa significasse. La DFB desidera chiarire se la procedura della Fifa sia effettivamente legittima».

