La recente evoluzione digitale del Napoli: tra fan token, criptovalute e nuovi modi di comunicare

Negli ultimi anni, la SSC Napoli, Campione d’Italia in questa stagione, ha intrapreso un percorso di innovazione che va oltre il campo da gioco

La società partenopea, forte di una tifoseria globale sempre più coinvolta e interconnessa, ha stretto importanti collaborazioni con realtà digitali emergenti, muovendosi tra fan token, blockchain, metaverso e piattaforme d’intrattenimento legale. Una strategia che risponde all’esigenza crescente di rinnovare la relazione con i tifosi attraverso strumenti digitali interattivi, rafforzando al contempo il proprio posizionamento internazionale.

I fan token $NAP su Socios.com: il primo passo nel Web3

La prima incursione concreta nel mondo digitale è avvenuta attraverso la collaborazione con Socios.com, piattaforma di riferimento per la creazione e la gestione di fan token basati su blockchain. Il fan token $NAP, lanciato dal Napoli in partnership con Chiliz, consente ai tifosi di interagire con il club in maniera diretta, partecipando a sondaggi, promozioni e attività esclusive.

L’obiettivo non è speculativo, ma esperienziale: si punta a rafforzare il senso di appartenenza alla squadra offrendo una nuova dimensione del tifo, accessibile tramite una semplice app. Questo approccio si inserisce in una tendenza ormai consolidata tra i principali club europei, che vedono nei token un’opportunità per fidelizzare il pubblico più giovane e digitalmente attivo.

Il Napoli e Maneki: criptovalute e branding internazionale

Nel 2024, la SSC Napoli ha annunciato una collaborazione con Maneki, criptovaluta basata sulla blockchain Solana e ispirata al celebre “gatto portafortuna” giapponese. L’accordo prevede l’adozione del logo Maneki sulle divise ufficiali e una serie di attività co-branded finalizzate ad avvicinare il pubblico degli appassionati di crypto al mondo calcistico.

Non si tratta solo di sponsorizzazione, ma di una vera e propria operazione di posizionamento in un settore in crescita, con un occhio alle potenzialità del Web3 e ai nuovi linguaggi digitali. Anche in questo caso, il club ha dichiarato di voler rispettare le normative in materia di comunicazione finanziaria e di mantenere un approccio responsabile.

Il metaverso e la partnership con The Sandbox

Un altro tassello di questa trasformazione è rappresentato dall’accordo con The Sandbox, tra le principali piattaforme mondiali per la creazione di ambienti virtuali decentralizzati. Il Napoli ha così fatto il suo ingresso nel metaverso, con la costruzione di uno spazio virtuale dedicato dove gli utenti possono vivere esperienze immersive, visitare store digitali e interagire con contenuti esclusivi del club.

L’operazione punta a intercettare l’interesse delle nuove generazioni, sempre più abituate a vivere lo sport anche attraverso ambienti 3D e dinamiche da videogame. La presenza del Napoli nel metaverso segna un’ulteriore evoluzione del concetto di tifo, che si estende oltre i 90 minuti di gioco.

EA SPORTS FC e il legame con il gaming sportivo

Nel 2024, il Napoli ha siglato una partnership pluriennale con EA SPORTS FC, che prevede l’inclusione ufficiale del club nei videogiochi FC Mobile e FC Online. Si tratta di un’intesa che rafforza ulteriormente la visibilità del club nel mondo del gaming sportivo, offrendo ai tifosi un’esperienza interattiva di alto livello.

Questa collaborazione, al pari di quella con Socios e Sandbox, si inserisce in una strategia più ampia di diversificazione e internazionalizzazione. L’obiettivo è mantenere alto l’engagement su scala globale, sfruttando il potenziale dei media digitali e dell’intrattenimento interattivo.

Il contesto delle piattaforme di gioco legale

È importante osservare che alcune squadre di Serie A hanno stretto accordi commerciali con operatori del gioco online autorizzati, nel pieno rispetto delle normative italiane. Infatti, piattaforme e portali legali come casino.netbet.it hanno spesso e di recente stretto collaborazioni con squadre sportive. Il Napoli, ad esempio, ha avviato una collaborazione con Rollbit per l’area delle scommesse internazionali, pur mantenendo un approccio prudente e conforme alla regolamentazione vigente.

Una strategia tra innovazione e cautela

Quello intrapreso dal Napoli è un percorso coerente con le evoluzioni in atto nel calcio europeo. L’integrazione di fan token, criptovalute e mondi virtuali non è fine a se stessa, ma rappresenta una risposta alle mutate abitudini di consumo del pubblico sportivo. I tifosi, oggi, vogliono sentirsi parte del progetto, avere accesso diretto al club, vivere esperienze personalizzate.

La dirigenza azzurra, consapevole delle responsabilità legate a questi strumenti, ha finora mantenuto una linea di condotta equilibrata: apertura all’innovazione, ma nel rispetto della sostenibilità, delle normative e della propria identità storica.

