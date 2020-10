La rivolta del calcetto: “Seguiamo i protocolli, non chiudeteci! Non siamo untori!”

I vertici del calcetto in rivolta dopo la notizia che nel prossimo DPCM si tornerebbe al divieto per gli sport di contatto amatoriali.

Ecco gli interventi, come riassunti dal sito della Gazzetta dello Sport.

Paolo Gatti, segretario del Comitato dei concessionari milanesi e presidente dell’Assoallenatori di Milano:

“Non è possibile colpire un settore dove sono state rispettate tutte le norme sul contingentamento e sul distanziamento. Abbiamo dei protocolli davvero stringenti e siamo stati attenti nella loro applicazione Non abbiamo mai sottovalutato l’emergenza da subito neanche durante pausa la pausa estiva e continuiamo a essere scrupolosissimi”.

Emanuele Tornaboni, titolare di uno dei centri sportivi più grandi e attivi di Roma, lo Sporting Club Due Ponti:

“Sarebbe una decisione assurda che metterebbe in ginocchio un settore già provatissimo, torniamo agli sportivi come untori. Nel calcetto il contatto è velocissimo e non prolungato e ci hanno sempre detto che il rischio del contagio è nella continuità dell’incontro”.