Serie A

La Roma perde Dybala per il match contro il Napoli.

Alla ripresa del campionato dopo la sosta è in programma Roma-Napoli 

Dybala non ci sarà perché a seguito dell’infortunio rimediato contro il Milan ha riportato una lesione di medio grado del bicipite femorale che lo terrà fuori per almeno tre settimane

