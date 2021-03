La Roma ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida contro il Napoli di domenica sera all’Olimpico, dopo la partita contro lo Shaktar.

Il portale vocegiallorossa riporta le ultime dall’allenamento svolto dalla squadra:

“Consueta divisione in gruppi post partita, scarico per chi ha giocato ieri e campo per chi non ha giocato. Zaniolo, Veretout, Smalling e Mkhitaryan hanno lavorato a parte.”

