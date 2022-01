La Russa: “Se non dovesse essere l’Inter a vincere lo scudetto non mi dispiacerebbe il Napoli”

Ignazio La Russa, parlamentare di Fratelli d’Italia e notoriamente tifoso nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Prima eleggeremo il Presidente della Repubblica e poi l’Inter vincerà lo scudetto. Se anche dovesse vincerlo il Napoli non mi dispiacerebbe, meglio gli azzurri che chiunque altro. Non mi fa effetto che la Juventus prenda Vlahovic. Non dimentichiamo che qualche anno fa hanno comprato Ronaldo, loro sono abituati a spendere soldi. Sono contento che il ragazzo rimanga in Italia. Non sono d’accordo sul fatto che la Juve non abbia una grande struttura, quello che gli manca è la mentalità ma ha una rosa di primissimo livello. E’ sicuramente una squadra un po’ anziana, soprattutto in difesa”.

