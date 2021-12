La Salernitana trema, rischia l’esclusione dalla Serie A

Tifosi di Salerno in ansia per il destino della Salernitana.

Entro il 31 dicembre il club deve essere ceduto altrimenti rischia l’esclusione dal campionato di Serie A.

Oggi è in programma tra i Trustee del club granata e la FIGC poco convinta dalle 3 proposte arrivate via pec per la cessione della società ma entro mercoledì 15 dicembre deve essere ufficializzato il candidato che potrebbe rilevare il club.

Si valuta la possibilità di una proroga al 15 febbraio ma è una strada difficilmente percorribile.

