La scheda. Al San Paolo per Napoli-Roma uno dei migliori fischietti della Serie A

Per Napoli-Roma, gara della nona giornata di Serie A in programma allo stadio San Paolo domenica 29 novembre, è stata designata la seguente sestina arbitrale:

ARBITRO: Marco DI BELLO di Brindisi;

assistenti di linea: Tegoni e Bindoni;

IV uomo: Manganiello;

addetto al VAR: Calvarese;

assistente al VAR: Peretti.

Marco Di Bello, 39enne bancario di Brindisi, è alla sua decima stagione nella CAN di Serie A e Serie B. Internazionale dal gennaio 2018 ha diretto 108 partite in Serie A. In questa stagione ha già diretto Roma-Juventus 2-2.

Di Bello vanta 12 precedenti con il Napoli e gli azzurri hanno ottenuto 10 vittorie e 2 sconfitte. In questa stagione ha arbitrato Napoli-Atalanta 4-1.

La Roma è la squadra che Di Bello ha arbitrato più volte in carriera. Con lui arbitro la Roma in 18 partite ha ottenuto 13 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. In questa stagione ha diretto Roma-Juventus 2-2.

Di Bello in passato non ha mai diretto una sfida tra Napoli e Roma. L’arbitro di Brindisi era stato designato per dirigere Napoli-Roma della scorsa stagione poi sostituito all’ultimo momento da Rocchi per motivi mai chiariti dall’AIA (Associazione Italiana Arbitri).

Arbitro dalla buona personalità che predilige interrompere poco il gioco anche se eccede nell’uso dei cartellini (4,5 in media a partita quelli gialli e circa un espulsione tra rossi diretti e doppi gialli ogni 4 partite. È ritenuto uno dei migliori arbitri dell’organico della CAN di Serie A.

