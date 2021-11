La scheda. Ayroldi, il figlio e nipote d’arte all’esame del Maradona

Per la 12esima giornata del campionato di Serie A il Napoli affronta il Verona allo stadio Diego Armando Maradona domenica 7 novembre alle ore 18:00.

Questa la sestina arbitrale designata:

ARBITRO: Giovanni AYROLDI di Molfetta (Bari);

assistenti di linea: Bindoni e Dei Giudici;

IV uomo: Mercenaro;

addetto al VAR: Abisso;

assistente al VAR: Meli.

Il 30enne Giovanni Ayroldi, nato a Molfetta (BA) il 25 ottobre 1991, ha iniziato la carriera di arbitro a 16 anni e già a 22 anni ha esordito in Serie D. E’ alla sua seconda stagione in Serie A dove ha diretto 13 gare e dove ha esordito a 29 anni il 19 gennaio 2020 in Bologna-Verona 1-1.

In questa stagione ha diretto Inter-Bologna 6-1, Juventus-Sampdoria 3-2, Roma-Empoli 2-0 e Lazio-Fiorentina 1-0.

Giovanni Ayroldi è figlio dell’ex arbitro internazionale Stefano Ayroldi e nipote di un’altro ex arbitro internazionale Nicola Ayroldi.

Considerato tra gli arbitri più interessanti e di polso della nuova leva arbitrale, Ayroldi malgrado la giovane età dimostra di avere una certa maturità nell’interpretare le partite. A volte pecca di protagonismo interrompendo spesso il gioco e mostrando qualche cartellino di troppo. Il reciproco rispetto con i calciatori e il coinvolgimento di tutta la squadra arbitrale sono alla base della sua filosofia professionale. Le grandi doti atletiche e fisiche gli consentono di essere quasi sempre vicino all’azione.

Con il Napoli non vanta nessun precedente, anche se è stato il quarto uomo in Napoli-Juventus 2-1 di questo campionato.

Il Verona ha già incrociato due volte l’arbitro Ayroldi e ha ottenuto 1 vittoria e 1 pareggio.

