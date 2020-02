La scheda. Brych, l’arbitro dei big match del Napoli in Champions League

Per Napoli-Barcellona gara di andata degli ottavi di finale di Champions League in programma allo stadio San Paolo martedì 25 febbraio alle ore 21:00, è stata designata la seguente sestina arbitrale di nazionalità tedesca:

ARBITRO: Felix BRYCH;

assistenti di linea: Borsch e Lupp;

IV uomo: Osmers;

addetto al VAR: Dankert;

assistente al VAR: Fritz.

Nato a Monaco di Baviera il 3 agosto 1975, Brych è arbitro dal 1993 ma è diventato professionista nel 2004, nominato internazionale dal 2007. Dal 2009 Brych è entrato a far parte della categoria arbitrale “UEFA èlite Group” e ha arbitrato 56 partite in Champions League più altre 13 nei preliminari e 7 in Europa League.

Laureato in Legge Brych di professione fa l’avvocato per una banca bavarese.

Ha arbitrato la finale di Champions League del 2017 Real Madrid-Juventus 4-1, e quella di Europa League del 2014 Siviglia-Benfica 4-2 dopo i calci di rigore.

Ha quattro precedenti con il Napoli tutti in Champions League:

14 marzo 2012, ritorno ottavi di finale: Chelsea-Napoli 4-1 dopo i tempi supplementari;

dopo i tempi supplementari; 28 settembre 2016, seconda giornata Gruppo B: Napoli-Benfica 4-2 ;

; 1 novembre 2017, Napoli-Manchester City 2-4 ;

; 17 settembre 2019, prima giornata Gruppo E: Napoli-Liverpool 2-0.

In totale sono 23 i precedenti di Brych con squadre di club italiane, terminati con il bilancio di 10 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte.

Sono invece sei i precedenti di Brych con il Barcellona e i catalani hanno ottenuto 3 vittorie, 2 pareggi (tra questi Milan-Barcellona 1-1 nel 2013) e 1 sconfitta.

In totale sono 31 i precedenti con squadre di club spagnole, terminati con il bilancio di 15 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte.

Il tedesco Brych è uno dei migliori arbitri internazionali, uno dei più stimati dall’UEFA, dotato di grande personalità e autorità, ma anche aperto al dialogo con i calciatori in campo.

Queste le sue statistiche:

FALLI FISCHIATI: circa 28 a partita

AMMONIZIONI: 3,6 a partita

ESPULSIONI DIRETTE: circa 1 ogni 11 partite

ESPULSIONI PER DOPPIO GIALLO: circa 1 ogni 7 partite

RIGORI FISCHIATI: circa 1 ogni 3 partite.

