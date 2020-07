La scheda. Chiffi ha esordito in Serie A proprio con il Napoli, con lui azzurri imbattuti

Nella 34esima giornata del campionato di Serie A il Napoli affronta l’Udinese domenica 19 luglio alle ore 19:30 allo stadio San Paolo.

Questa la sestina arbitrale designata per l’incontro:

ARBITRO: di Daniele CHIFFI di Padova.

assistenti di linea: Fiorito e Di Iorio

IV uomo: Volpi

addetto al VAR; Di Paolo

assistente al VAR: Costanzo.

Daniele Chiffi, 35enne ingegnere gestionale di Padova, è alla sua settima stagione nella CAN di Serie A e Serie B.

Ha esordito in Serie A proprio in una gara del Napoli, quella vinta dagli azzurri 5-2 in casa della Sampdoria giocata l’11 maggio 2014. In totale ha collezionato 39 presenze nel massimo campionato delle quali 15 nella stagione in corso.

Sono sei i precedenti di Chiffi con il Napoli e gli azzurri hanno ottenuto 5 vittorie e 1 pareggio:

Sampdoria-Napoli 2-5 dell’11 maggio 2014;

Napoli-Chievo 0-0 del 25 novembre 2018;

Napoli-Sassuolo (Coppa Italia) 2-0 del 13 gennaio 2019;

Parma-Napoli 0-4 del 24 febbraio 2019;

Napoli-Cagliari 2-1 del 5 maggio 2019

Sassuolo-Napoli 1-2 del 2 dicembre 2019.

Sono invece 5 i precedenti dell’Udinese con Chiffi e i friulani hanno ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. In questa stagione ha diretto: Verona-Udinese 0-0 e Spal-Udinese 0-3.

Non ha mai arbitrato una sfida tra Napoli e Udinese.

Arbitro che preferisce gestire le gare con serenità e personalità, fa poco ricorso all’uso dei cartellini. La media delle ammonizioni è di circa 4 a partita e quella delle espulsioni di quasi una ogni quattro partite, medie decisamente inferiori a quelle di altri colleghi.

Comments

comments