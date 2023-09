La scheda. Con l’arbitro Colombo il Napoli punta al ‘non c’è due senza tre’

Per Napoli-Lazio della terza giornata del campionato di Serie A 2023-24 è stata designata una sestina arbitrale guidata dall’arbitro Colombo.

Questa la sestina completa designata per la gara in programma al Maradona sabato 2 settembre alle ore 20:45

ARBITRO: Andrea COLOMBO della sezione arbitrale di Como;

assistenti di linea: Mokhtar e Palermo;

IV uomo: Mariani;

addetto al VAR: Di Paolo;

assistente al VAR: S. Longo.

Andrea Colombo, 33enne arbitro di Como, ha iniziato la sua carriera di arbitro nel 2006 e nel 2014 arbitra già in Serie D prima di passare nella CAN di Serie A e Serie B nel 2021.

Fa il suo esordio in Serie A il 2 dicembre 2021 in Torino-Empoli 2-2. In totale Colombo ha diretto 16 partite (Inter-Monza 2-0 in questa stagione).

Arbitro dalla media alta di cartellini (circa 5 i gialli a partita, 1 un rosso ogni 3 partite circa), malgrado la poca esperienza Colombo tende a gestire le gare con serenità accettando anche il dialogo con i calciatori in campo. Finora ha dimostrato di saper tenere in pugno una gara anche se deve gestire meglio l’utilizzo dei cartellini. Quando arbitrava le gare delle squadre Primavera è stato inibito per due mesi dopo una gara del Milan che ha portato anche alla squalifica di Paolo Maldini dirigente dei rossoneri.

Colombo ha solo due precedenti con il Napoli, entrambi della scorsa stagione:

Sassuolo-Napoli 0-2

Napoli-Atalanta 2-0.

Quattro i precedenti di Colombo con la Lazio e i capitolini hanno ottenuto 1 vittoria e 3 pareggi.

