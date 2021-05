La scheda. Con l’Udinese l’esordio stagionale di Calvarese con il Napoli

Per Napoli-Udinese della 36esima giornata di Serie A è stata designata una sestina arbitrale guidata dall’arbitro Calvarese.

Questa la sestina completa di Napoli-Udinese in programma domani martedì 11 maggio alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona:

ARBITRO: Gianpaolo CALVARESE di Teramo;

assistenti di linea: Vecchi e Perrotti;

IV uomo: Pezzuto;

addetto al VAR: Nasca;

assistente al VAR: De Meo.

Giampaolo Calvarese, 45enne ingegnere di Teramo, è alla sua tredicesima stagione nella CAN di Serie A e Serie B. Ha diretto 155 gare in Serie A L’unica gara importante diretta in carriera è la finale di Supercoppa Italiana 2019 vinta dalla Lazio per 3-1 sulla Juventus.

Calvarese non è certo tra i migliori fischietti italiani. Non a caso non è internazionale ed è stato al centro di non poche polemiche soprattutto in gare che lo hanno visto favorire la Juventus nella valutazione dei calci di rigore a favore o contro. Arbitro con poca personalità spesso si fa sfuggire la gara di mano che poi prova a riprendersi con i cartellini (media 4,44 a partita i gialli, 1 rosso ogni 3,25 partite). Arbitro non proprio ‘contento’ del VAR, infatti tende a ignorare il mezzo tecnologico.

Sono 17 i precedenti dell’Udinese con Calvarese arbitro terminati con 6 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte. In questa stagione ha arbitrato Udinese-Atalanta 1-1 e Udinese-Genoa 1-0.

Sono 14 i precedenti del Napoli con l’arbitro Calvarese terminati con 10 vittorie e 4 pareggi. Calvarese è all’esordio stagionale con il Napoli.

Calvarese ha già diretto due volte le sfide tra Napoli e Udinese:

Udinese-Napoli 1-1 del 19 aprile 2014;

Napoli-Udinese 4-2 del 18 aprile 2018.

