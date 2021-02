La scheda. Fabbri dal Verona all’Atalanta, due partite con il Napoli in appena undici giorni

Per la semifinale di andata della Coppa Italia Napoli-Atalanta è stata designata una sestina arbitrale guidata dall’arbitro Fabbri.

Questa la sestina completa designata per la gara in programma allo stadio Diego Armando Maradona mercoledì 3 febbraio alle ore 20:45 (diretta TV in chiaro su RaiUno):

ARBITRO: Michael FABBRI di Ravenna;

assistenti di linea: Ranghetti e Imperiale;

IV uomo: Mariani;

addetto al VAR: Banti;

assistente al VAR: Giallatini.

L’arbitro Michael Fabbri, 37enne impiegato nato a Faenza in provincia di Ravenna, ha esordito in LegaPro nel 2009 per passare poi in Serie B nel 2012. Dalla stagione 2015-2016 ha iniziato ad arbitrare in Serie A dove ha collezionato 90 presenze.

In Coppa Italia, dove manca dall’agosto 2018, ha diretto 11 gare.

Dal gennaio 2019 Fabbri è stato nominato arbitro internazionale ed ha collezionato 1 presenza in Europa League e 2 nei preliminari della stessa competizione.

Arbitro dai cartellini facili, come raccontano la media di circa cinque ammonizioni a partita. Inoltre la media delle espulsioni è di 1 ogni circa 3 partite.

Fabbri ha diretto sei volte le gare del Napoli, nessuna in Coppa Italia, terminate per gli azzurri con 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta proprio nell’ultima gara che ha visto gli azzurri sconfitti a Verona 1-3 lo scorso 24 gennaio.

L’Atalanta è la seconda squadra più volte arbitrata in carriera da Fabbri e con lui arbitro nei 12 precedenti i bergamaschi hanno ottenuto 7 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Con i nerazzurri è all’esordio stagionale e in Coppa Italia Fabbri li ha arbitrati solo nella semifinale di ritorno del 2017-18 Juventus-Atalanta 1-0.

Non ha mai diretto una gara tra Napoli e Atalanta.

