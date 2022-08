La scheda. Forneau arbitro di grande personalità, il Napoli con lui per il non c’è due senza tre

Per Napoli-Monza della seconda giornata del campionato di Serie A 2022-23 è stata designata un sestina arbitrale guidata dall’arbitro Forneau.

Questa la sestina completa designata per la gara in programma allo stadio Diego Armando Maradona domenica 21 agosto alle ore 18:30

ARBITRO: Francesco FORNEAU di Roma:

assistenti di linea: Massara e Sechi;

IV uomo: Rutella;

addetto al VAR: Irrati;

assistente al VAR: Paterna.

Francesco Forneau è nato a Roma l’11 luglio del 1984 ed è arbitro dal 2006. Entrato nella CAN di Lega Pro nel 2014 e in quella di B del 2017, ha debuttato nel massimo campionato il 30 dicembre 2017 in Benevento-Chievo 1-0.

Finora in carriera ha diretto 26 partite in Serie A e 9 in Coppa Italia.

Forneau è un arbitro di grande personalità ed è considerato tra i migliori emergenti. L’AIA sembra puntare molto sull’arbitro romano anche in ottica di una futura nomina a internazionale. Preferisce non interrompere troppo il gioco e cerca il dialogo con i calciatori in campo, anche se deve migliorare nella gestione dei cartellini (circa 4,5 in media a partita i gialli, 1 rosso ogni 2,5 partite).

Forneau ha arbitrato una sola volta il Monza, nella sconfitta per 0-3 sul campo del Vicenza in Serie C nella stagione 2014-15.

Sono invece 2 i precedenti di Forneau con il Napoli:

Napoli-Spezia 4-2 nei quarti di finale della Coppa Italia 2020-21;

Napoli-Udinese 2-1 della 30° giornata del campionato di Serie A 2021-22.

