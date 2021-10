La scheda. Il debutto al Maradona dell’arbitro tabù del Napoli

Per Napoli-Legia Varsavia di Europa League designata una sestina arbitrale di nazionalità spagnola guidata dall’arbitro Del Cerro Grande.

Questa la sestina completa designata per la gara in programma allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli giovedì 21 ottobre alle ore 21:00:

ARBITRO: Carlos DEL CERRO GRANDE (Spagna);

assistenti di linea: Cebrian Devis e Alonso Fernandez (entrambi spagnoli);

IV uomo: Cuadra Fernandez (Spagna);

addetto al VAR: Hernandez (Spagna);

assistente al VAR: Willy (Francia).

Carlos del Cerro Grande è un 45enne agente di Polizia che arbitra le partite della Liga spagnola dal settembre 2011. Nel 2013 è stato nominato internazionale. Finora ha arbitrato 200 partite nella Liga, 16 gare in Champions League più 9 nei preliminari, 12 in Europa League più 5 nei preliminari. Le partite più importanti dirette in carriera sono la finale di Copa del Rey del 2016 Barcellona-Siviglia (2-0) e la finale della Supercopa di Spagna 2019 Barcellona-Siviglia (2-1).

Arbitro particolarmente severo nell’uso dei cartellini (circa 5 a partita i gialli, 1 ogni 3,5 partite i rossi), gli manca un pizzico di personalità nella gestione delle situazioni critiche della partita. Talvolta ha mostrato qualche incertezza nelle decisioni sui falli.

Le squadre italiane hanno incrociato 12 volte Del Cerro Grande e il bilancio è di 5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte.

Sono due i precedenti con il Napoli, entrambi in trasferta, e gli azzurri hanno perso 3-1 con il Salisburgo negli ottavi di finale dell’Europa League 2018-19, pareggiato poi 1-1 con il Liverpool nei gironi di Champions League 2019-20.

Un solo precedente di del Cerro Grande con squadre polacche (Polonia-Portogallo 2-3 in Nations League) e quindi è alla sua prima volta con il Legia Varsavia.

