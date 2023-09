La scheda. Il dolce ricordo del Napoli con l’arbitro Fabbri

Per Genoa-Napoli, in programma allo stadio Ferraris di Genova sabato 16 settembre alle ore 20:45 è stata designata una sestina arbitrale guidata dall’arbitro Fabbri.

Questa la sestina completa:

ARBITRO: Michael FABBRI della sezione arbitrale di Ravenna;

assistenti di linea: Bresmes e Scarpa;

IV uomo: Feliciani;

addetto al VAR: Marini;

assistente al VAR: Paganessi.

La scheda di Fabbri.

L’arbitro Michael Fabbri, 39enne geometra nato a Faenza in provincia di Ravenna, ha esordito in LegaPro nel 2009. Passa poi in Serie B nel 2012. Dalla stagione 2015-2016 ha iniziato ad arbitrare in Serie A dove ha collezionato 122 presenze. Il suo esordio nel massimo campionato è però datato 8 maggio 2013 (Cagliari-Parma 0-1).

Internazionale nel 2019 ha collezionato, comprese le gare dei preliminari, 6 presenze in Conference League, 3 in Europa League, 1 nei preliminari di Champions.

Arbitro considerato da molti addetti ai lavori presuntuoso, è tenuto in grande considerazione dai vertici arbitrali anche se è stato spesso travolto da polemiche per i suoi arbitraggi. Disponibile a farsi aiutare dal VAR, specialmente quando c’è un collega con maggiore personalità. Fabbri cerca sempre di tenere in pugno la gara con l’uso dei cartellini. Medie decisamente alte: cinque ammonizioni a partita e la 1 espulsione ogni 3 partite circa.

I precedenti con Napoli e Genoa.

Fabbri ha diretto 12 volte le gare del Napoli terminate per gli azzurri con 6 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta. All’esordio stagionale con gli azzurri, nella scorsa stagione ha arbitrato Juventus-Napoli 0-1 (gol di Raspadori).

Sono 11 i precedenti del Genoa con l’arbitro Fabbri terminati con 1 vittoria, 1 pareggi e 9 sconfitte. Anche con i grifoni Fabbri è al suo esordio stagionale.

Fabbri ha arbitrato Napoli-Genoa 3-0 del campionato 2021-22 (gol di Osimhen, Insigne su rigore e Lobotka).

