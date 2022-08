La scheda. Il maresciallo Marinelli alla sua quinta volta con il Napoli

Per Fiorentina-Napoli della terza giornata del campionato di Serie A è stata designata una sestina arbitrale guidata dall’arbitro Marinelli.

Questa la sestina completa designata per la gara in programma allo stadio Franchi di Firenze domenica 28 agosto alle ore 20:45:

ARBITRO: Livio MARINELLI di Tivoli (Roma);

assistenti di linea: Colarossi e Mastrodonato;

IV uomo: Colombo;

addetto al VAR: Banti;

assistente al VAR: LO Cicero.

Livio Marinelli, 38 anni a novembre, come maresciallo dell’esercito ha partecipato anche a una missione di pace in Afghanistan. Ha iniziato ad arbitrare nel 2002 e ha esordito in Serie A il 25 novembre 2017 in Atalanta-Verona 3-0. Finora nel massimo campionato di calcio italiano ha diretto 26 partite, compresa Milan-Udinese 4-2 di questa stagione.

Arbitro che applica alla lettera il regolamento, è molto severo e non ama le proteste. Dialoga poco in campo ed ha una media di cartellini gialli più alta di quella dei suoi colleghi ma difficilmente estrae il cartellino rosso (1 solo in 26 partite).

Dotato di una forte personalità e in lui il designatore Rocchi intravede un arbitro dalle grandi potenzialità. Però l’esordio in questo campionato non è stato dei migliori, spinto all’errore da Mazzoleni al VAR assegnando al Milan un rigore quantomeno più che dubbio.

Sono quattro i precedenti del Napoli con l’arbitro Marinelli terminati con 2 vittorie e 2 pareggi:

Crotone-Napoli 0-3 del 6 dicembre 2020;

Napoli-Empoli 0-1 del 12 dicembre 2021;

Bologna-Napoli 0-2 del 17 gennaio 2022;

Empoli-Napoli 3-2 del 24 aprile 2022.

Sono invece 2 i precedenti della Fiorentina con l’arbitro Marinelli terminati con 1 vittoria e 1 sconfitta:

Genoa-Fiorentina 1-2 del 18 settembre 2021;

Torino-Fiorentina 4-0 del 10 gennaio 2022.

