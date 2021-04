La scheda. Il Napoli incrocia ancora Valeri, con lui arbitro due sfide con il Torino un solo risultato

Per Torino-Napoli della 33esima giornata del campionato di Serie A è stata designata una sestina arbitrale guidata dall’arbitro Valeri.

Questa la sestina completa dell’incontro in programma allo stadio Olimpico-Grande Torino lunedì 26 aprile alle ore 18:30:

ARBITRO: Paola VALERI di Roma;

assistenti di linea: Del Giovane e Imperiale;

IV uomo: Forneau;

addetto al VAR: Aureliano;

assistete al VAR: Cecconi.

Paolo Valeri, 42enne libero professionista, è nella CAN di Serie A e B dalla stagione 2007-2008. In Serie A ha diretto 201 gare e dal gennaio 2011 è stato nominato arbitro internazionale.

Anche se è tra i decani degli arbitri italiani quella di Valeri non è proprio una designazione di primo livello, come dimostra anche la poca considerazione che l’UEFA ha dell’arbitro romano. Dal 2011 Valeri ha diretto solo 7 gare nei preliminari di Champions e 1 in Europa League più altre 10 nei preliminari.

Non a caso i tifosi del Napoli non hanno proprio un bel ricordo dell’arbitro romano.

In passato ha espulso per doppio giallo concesso con troppa leggerezza Cavani con il Lecce (2011), Maggio con il Cagliari (2015), Mertens con l’Inter (2016) e ultimo Bakayoko con il Milan (2020). Nell’ultima gara diretta lo scorso 10 aprile in casa della Sampdoria convalida un gol irregolare dei doriani, annullato poi dal VAR, viziato da un doppio nettissimo fallo ai danni degli azzurri. Inoltre nella semifinale di andata della Coppa Italia nel 2017 prima non assegna un netto rigore al Napoli per fallo su Albiol e sul capovolgimento di fronte regala un rigore inesistente alla Juventus favorendo l’accesso in finale dei bianconeri.

Valeri ha diretto 30 volte il Napoli con un bilancio per gli azzurri di 17 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte. In questa stagione ha diretto Napoli-Milan 1-3 dello scorso 22 novembre, Napoli-Torino 1-1 dello scorso 23 dicembre, Sampdoria-Napoli 0-2 e la finale di Supercoppa Italiana Juventus-Napoli 2-0 dello scorso 20 gennaio.

Sono invece 17 i precedenti del Torino con Valeri e i granata hanno ottenuto 1 vittoria, 11 pareggi e 5 sconfitte. In questa stagione ha diretto Genoa-Torino 1-2, Napoli-Torino 1-1, Torino-Inter 1-2 e in Coppa Italia Milan-Torino 5-4 dopo i rigori.

Valeri ha arbitrato due volte le sfide tra Napoli e Torino entrambe in casa degli azzurri ed entrambe terminate 1-1.

