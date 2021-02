La scheda. Il Napoli ritrova Abisso dopo oltre due anni, con lui arbitro solo vittorie per gli azzurri

Per Napoli-Benevento, gara della 24° giornata del campionato di Serie A in programma al Maradona domenica 28 febbraio alle ore 18:00, è stata designata una sestina arbitrale guidata dall’arbitro Abisso.

Questa la sestina arbitrale:

ARBITRO: Rosario ABISSO di Palermo;

assistenti di linea: Galletto e Pagliardini;

IV uomo: Sacchi;

addetto al VAR: Valeri;

assistente al VAR: Giallatini.

Rosario Abisso, 35enne imprenditore di Palermo, arbitra dal 2002 e nel 2015 esordisce in Serie A in Chievo-Torino 0-0 del 6 gennaio. Non ancora nominato internazionale, Abisso in carriera ha diretto 66 gare in Serie A e 11 in Coppa Italia.

Arbitro non proprio impeccabile nelle sue prestazioni, Abisso non ha nella personalità il suo punto di forza e ricorre a un eccessivo usa dei cartellini per imporre il proprio ruolo ai calciatori in campo.

Abisso è all’esordio stagionale sia con il Napoli che con il Benevento.

Sono 11 i precedenti del Benevento con l’arbitro Abisso e i sanniti hanno ottenuto 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte.

Abisso non arbitra il Napoli dal 10 novembre 2018 (Genoa-Napoli 1-2), terza delle tre gare arbitrate dall’arbitro palermitano con il Napoli in campo. Le altre due sono della stagione 2017-18: Napoli-Cagliari 2-0 e Napoli-Verona 2-0.

