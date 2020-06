La scheda. Il Napoli ritrova il portafortuna Pairetto, con lui per gli azzurri solo vittorie

Per Napoli-Spal, gara valida per la 28esima giornata del campionato di Serie A 2019-20 in programma al San Paolo domenica 28 giugno alle ore 19:30, è stata designata la seguente sestina arbitrale:

ARBITRO: Luca PAIRETTO di Nichelino.

assistenti di linea: Fiorito e Caliari;

IV uomo: Marini;

addetto al VAR: Nasca;

assistente al VAR: Longo.

Luca Pairetto nato a Torino il 14 aprile 1984, è il figlio di Pierluigi Pairetto ex arbitro che ha diretto Napoli-Fiorentina nel giorno dei festeggiamenti del primo scudetto del Napoli poi coinvolto nello scandalo calciopoli nel 2006. Luca Pairetto è anche il fratello di Alberto Pairetto dipendente della Juventus.

Pairetto è stato anche al centro di forti contestazioni da parte del presidente dell’Udinese Pozzo dopo Udinese-Lazio del 2017 (“O dobbiamo dire che è incapace o, ancora peggio, disonesto”) e dell’allenatore dell’Atalanta Gasperini che dopo Atalanta-Roma ha denunciato di essere stato minacciato da Pairetto il quale già sapeva con largo anticipo della successiva designazione al VAR in Lazio-Atalanta.

Il 36enne arbitro della sezione di Nichelino (provincia di Torino) è nella lega di Serie A e Serie B dal 2012. Ha diretto finora appena 63 in partite in Serie A e non è mai stato considerato per la nomina a internazonale. Arbitro dai cartellini facili tra le 11 gare dirette in questo campionato c’è anche Parma-Spal 0-1. Non arbitra il Napoli dal 2 febbraio 2019.

Ha diretto in carriera 5 volte il Napoli sempre al San Paolo, gare terminate tutte con il successo degli azzurri:

18 maggio 2014 – Napoli-Verona: 5-1;

10 gennaio 2017 in Coppa Italia – Napoli-Udinese: 3-1;

29 ottobre 2017 – Napoli-Sassuolo: 3-1;

2 novembre 2018 – Napoli-Empoli 5-1;

2 febbraio 2019 – Napoli-Sampdoria 3-0.

Sono invece 8 i precedenti della Spal con Pairetto terminati con 2 vittorie e 6 sconfitte.

