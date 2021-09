La scheda. Il Napoli ritrova il promettente Piccinini dopo oltre un anno

Per Napoli-Cagliari della sesta giornata del campionato di Serie A è stata designata una sestina arbitrale guida dall’arbitro Piccinini.

Questa la sestina completa della gara in programma allo stadio Diego Armando Maradona domenica 26 settembre alle ore 20:45:

ARBITRO: Marco PICCININI di Forlì;

assistenti di linea: Vivenzi e Rossi;

IV uomo: Di Martino;

addetto al VAR: Massa;

assistente al VAR: Di Iorio.

Marco Piccini, 38enne ((tra quattro giorni) ingegnere edile di Forlì, ha esordito in Serie A il 20 settembre 2017 in Atalanta-Crotone 5-1. Nel massimo campionato di calcio italiano vanta 35 presenze delle quali 1 in questa stagione (Sassuolo-Torino 0-1).

Tenuto in grande considerazione dai vertici arbitrali per la sua personalità e per la gestione delle partite con poche interruzioni del gioco, Piccinini ha però avuto una battuta d’arresto nella sua crescita professionale e ad oggi non è ancora internazionale.

Il Napoli con Piccinini vanta solo 3 precedenti terminati con questi risultati:

Lecce-Napoli 1-4 del 22 settembre 2019;

Napoli-Verona 2-0 del 19 ottobre 2019;

Bologna-Napoli 1-1 del 15 luglio 2020.

Sono invece 6 i precedenti del Cagliari con Piccini arbitro terminati con 1 vittoria, 1 pareggio, 4 sconfitte.

