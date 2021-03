La scheda. Il Napoli ritrova il talismano Chiffi, l’ultima volta una vittoria per 6-0

Per Napoli-Bologna, gara della 26° giornata di Serie A in programma domenica 7 marzo alle ore 20:45 allo stadio Maradona, è stata designata una sestina arbitrale guidata dall’arbitro Chiffi.

Questa la sestina completa:

ARBITRO: Daniele Chiffi di padova;

assistenti di linea: Valeriani e Lo Cicero;

IV uomo: Ghersini;

addetto al VAR: Di Paolo;

assistente al VAR: De Meo.

Daniele Chiffi, 36enne ingegnere gestionale di Padova, è alla sua ottava stagione tra CAN di Serie A e Serie B.

Ha esordito in Serie A proprio in una gara del Napoli, quella vinta dagli azzurri 5-2 in casa della Sampdoria giocata l’11 maggio 2014. In totale ha collezionato 51 presenze nel massimo campionato delle quali 10 nella stagione in corso. Tra queste Napoli-Fiorentina 6-0 e Bologna-Atalanta 2-2.

Sono 8 i precedenti di Chiffi con il Napoli e gli azzurri hanno ottenuto 7 vittorie e 1 pareggio:

Sampdoria-Napoli 2-5 dell’11 maggio 2014;

Napoli-Chievo 0-0 del 25 novembre 2018;

Napoli-Sassuolo (Coppa Italia) 2-0 del 13 gennaio 2019;

Parma-Napoli 0-4 del 24 febbraio 2019;

Napoli-Cagliari 2-1 del 5 maggio 2019;

Sassuolo-Napoli 1-2 del 2 dicembre 2019;

Napoli-Udinese 2-1 del 19 luglio 2020;

Napoli-Fiorentina 6-0 del 17 gennaio 2021.

Sono invece 5 i precedenti del Bologna con Chiffi terminati con 3 pareggi e 2 sconfitte.

