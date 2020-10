La scheda. Il Napoli ritrova Mariani per la seconda volta in stagione

Per la sesta giornata del campionato di Serie A 2020-21 Napoli-SassuoloParma-Napoli, in programma allo stadio San Paolo domenica 1 novembre alle ore 18:00, è stata designata la seguente sestina arbitrale:

ARBITRO: Maurizio MARIANI di Aprilia;

assistenti di linea: Prenna e Margani;

IV uomo: Ros;

addetto al VAR: Aureliano;

assistente al VAR: Del Giovane.

L’arbitro Maurizio Mariani, 38enne consulenze informatico, è alla sua decima stagione tra la CAN di Serie A e quella di Serie B. Internazionale dal 2019, in carriera ha diretto 92 gare in Serie A dove ha esordito il 6 gennaio 2013 in Chievo-Atalanta 1-0.

In questa stagione giovedì scorso ha diretto Anversa-Tottenham 1-0 (2 nei preliminari di Europa League) e la partita di Nations League Ungheria-Russia 2-3. Inoltre in Serie A ha diretto Parma-Napoli 0-2 e Inter-Milan 1-2.

Mariani non ha mai arbitrato una sfida tra Napoli e Sassuolo.

Sono 11 i precedenti di Mariani con il Sssuolo e gli emiliani hanno ottenuto 4 vittorie, 4 pareggio e 3 sconfitte.

Sono 10 i precedenti di Mariani con il Napoli gli azzurri hanno ottenuto 9 vittorie e 1 pareggio.

Arbitro tra i più considerati dai vertici dell’AIA, prova a gestire le partite senza protagonismi dialogando molti con i calciatori. Però ha una media leggermente alta di 4,8 cartellini gialli a partita ed è particolarmente severo per quanto riguarda il gioco duro considerando la media espulsioni di 1 ogni 2,1 partite.

Non sempre ha mostrato grande personalità anche se è in crescita sotto questo punto di vista, ed è uno degli arbitri che fa molto affidamento ai suggerimenti del VAR.

I tifosi del Napoli però ricordano l’arbitro Mariani per tre errori che hanno caratterizzato i suoi precedenti con gli azzurri:

Udinese-Napoli: espulsione di Maksimovic per proteste con l’assistente di linea mentre il difensore del Napoli si riscaldava a bordo campo;

espulsione di Maksimovic per proteste con l’assistente di linea mentre il difensore del Napoli si riscaldava a bordo campo; Napoli-Juventus: non vede un netto fallo di mano di Cuadrado negando un rigore al Napoli;

non vede un netto fallo di mano di Cuadrado negando un rigore al Napoli; Inter-Napoli di Coppa Italia: da addetto al VAR non segnala all’arbitro Calvarese un netto mani in area di rigore interista del nerazzurro de Vrij.

