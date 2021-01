La scheda. Il precedente di Fabbri in Verona-Napoli sorride agli azzurri

Per Verona-Napoli, gara della 19° giornata del campionato di Serie A in programma domenica 24 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Bentegodi, è stata designata la seguente sestina arbitrali:

ARBITRO: Michael FABBRI di Ravenna;

assistenti di linea: Alassio e Pagliardini;

IV uomo: Di Martino;

addetto al VAR: Nasca;

assistente al VAR: Veli.

L’arbitro Michael Fabbri, 37enne impiegato nato a Faenza in provincia di Ravenna, ha esordito in LegaPro nel 2009 per passare poi in Serie B nel 2012. Dalla stagione 2015-2016 ha iniziato ad arbitrare in Serie A dove ha collezionato 88 presenze. Dal gennaio 2019 Fabbri è stato nominato arbitro internazionale ed ha collezionato 1 presenza in Europa League e 2 nei preliminari della stessa competizione.

Sono quattro i precedenti dell’arbitro ravennate con il Verona e per i gialloblu sono arrivate 1 vittoria e 3 sconfitte.

Fabbri invece ha diretto cinque volte le gare del Napoli, terminate per gli azzurri con 2 vittorie e 3 pareggi.

Fabbri è all’esordio stagionale con entrambe le squadre e ha diretto Verona-Napoli 1-3 del 19 agosto 2017 (autorete Souprayen, Milik e Ghoulam per il 3-0 degli azzurri prim del gol della bandiera di Pazzini su rigore).

Arbitro dai cartellini facili come raccontano la media di circa cinque ammonizioni a partita. Inoltre la media delle espulsioni è di 1 ogni circa 3 partite.

