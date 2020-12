La scheda. Il precedente di Massa nelle sfide tra Napoli e Inter

Per Inter-Napoli, partita valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2020-21 in programma allo stadio Meazza di Milano mercoledì 16 dicembre alle ore 20:45, è stata designata la seguente sestina arbitrale:

ARBITRO: Davide MASSA di Imperia;

assistenti di linea: Meli e Alassio;

IV uomo: Forneau;

addetto al VAR: Calvarese;

assistente al VAR: Del Giovane.

Davide Massa, 39enne bancario d’Imperia, è alla sua undicesima stagione nella Can di A e B 148 in Serie A. Internazionale dal 2014 ha 5 gare in Champions League più 6 nei preliminari e 10 in Europa League più 10 nei preliminari.

In questa stagione in Serie A ha arbitrato 5 gare in Serie A: nessuna del Napoli, mentre ha diretto Genoa-Inter 0-2.

La gara più importante che ha diretto finora è la finale di Supercoppa Italiana vinta nel 2018 dalla Lazio per 3-2 sulla Juventus.

Sono 20 i precedenti dell’arbitro di Imperia con il Napoli terminati per gli azzurri con un bilancio di 15 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.

Sono 10 anche i precedenti di Massa con l’Inter e i nerazzurri hanno rimediato 13 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte.

L’arbitro ligure ha diretto una sola volta una sfida tra Inter e Napoli. nei quarti di finale di Coppa Italia 2014-15 e gli azzurri hanno vinto 1-0 al San Paolo, oggi Maradona, con un gol di Higuain.

Massa è ritenuto un arbitro che non si lascia intimidire dal fattore campo. Tende però a spezzettare il gioco fischiando un numero di falli leggermente superiore alla media dei suoi colleghi. Nelle ultime gare ha alzato la media dei cartellini gialli a partita (circa 4,7) mentre ha abbassato quella dei rigori (1 rigore ogni 2,55 partite).

